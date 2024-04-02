Смартфон пропрацює понад 5 років: неочевидний спосіб продовжити термін служби акумулятора

Поширена помилка вбиває акумулятор смартфонів, але є спосіб її уникнути.

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Користувач смартфона Samsung поділився в соцмережі Reddit порадами щодо економії заряду батареї. За його словами, рекомендації підходять тим, хто хоче використовувати пристрій і не купувати новий понад п'ять років, передає Тhe Sun.

У своєму пості на Reddit користувач під ніком AsketRS22 дав поради, які допоможуть продовжити термін служби батареї смартфона без особливих зусиль.

Рекомендації користувачам старих смартфонів:

заряджайте батарею тільки до 80%, щоб збільшити термін служби;

використовуйте свій телефон тільки в міру необхідності;

за можливості уникайте швидкого заряджання;

не користуйтеся смартфоном під час заряджання;

уникайте підтримки рівня заряду батареї нижче 20-15%.

"Усі ці поради ґрунтуються на безлічі різних думок, які я прочитав на форумах, бачив у відеороликах, на сайтах і, звісно ж, на Reddit, а також на моєму особистому досвіді використання одного й того самого телефона протягом тривалого часу", — поділився користувач.

AsketRS22 акцентував, що найоптимальніший спосіб продовжити термін служби акумулятора — уникати його перегріву, до якого може призвести швидка зарядка. Також не залишайте його на зарядці на всю ніч.

Ще одна рекомендація — не використовувати сторонні зарядні пристрої, а тільки фірмові, які йдуть у комплекті зі смартфоном.

Користувач AsketRS22 зауважив, що, можливо, далеко не всім потрібні ці поради, оскільки багато людей змінюють смартфони кожні 2-3 роки.

Чому акумулятори з часом псуються

Більшість гаджетів працюють на літій-іонних батареях. З часом кількість заряду, яку може утримувати акумулятор цього типу, стає меншою. Це означає, що вам потрібно частіше заряджати свій пристрій, оскільки він тримає менше заряду.

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Батареї мають два електродні елементи — катод і анод. Щоб зарядити батарею, іони всередині батареї переміщаються від катода до анода, а коли ви використовуєте батарею, іони рухаються у зворотному напрямку. Цей процес зношує структуру анода, знижуючи його здатність правильно функціонувати, але в процесі зарядки на катоді також утворюється свого роду наліт. У міру зростання цього нальоту акумулятор приймає менше заряду. Підраховано, що від 500 до 1000 повних циклів заряджання знижують максимальну ємність акумулятора приблизно на 20%.

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