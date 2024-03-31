Смартфон сможет работать в 2 раза быстрее: нужно изменить одну настройку ОС Android

Анимация некоторых элементов интерфейса занимает слишком много времени, но это легко исправить.

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Работу смартфона на базе операционной системы Android можно значительно улучшить, нужно лишь изменить скорость анимации. Пошаговую инструкцию опубликовало издание ZDNET.

Чтобы изменить скорость анимации на Android-смартфоне, необходимо включить параметры разработчика, содержащие список настроек производительности и пользовательского интерфейса, которые обычно скрыты по умолчанию, поскольку предназначены только для разработчиков.

Чтобы перейти в этот режим, откройте "Настройки" — прокрутите вниз до "О телефоне" — нажмите "Информация о программном обеспечении" — 7 раз коснитесь номера сборки. Если вы делаете это впервые, на вашем телефоне должна появиться бегущая строка, указывающая, сколько еще раз вам нужно нажать на текст.

Если все сделано успешно, параметры разработчика теперь будут включены. Вы можете получить к ним доступ, вернувшись на страницу настроек по умолчанию и перейдя в конец списка.

Теперь, когда вы перешли в режим разработчика, вы увидите длинный список настроек. Вам нужно найти настройку под названием "Рисование" (Drawing).

Затем вы увидите три настройки масштаба анимации:

Масштаб анимации окна: скорость приложений и всплывающих окон.

Масштаб анимации перехода: скорость перемещения между панелями главного экрана и внутри приложений.

Шкала продолжительности анимации: скорость общей анимации пользовательского интерфейса, например, открытия и закрытия приложений, разблокировки телефона и т. д.

Важно

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Нажмите на каждый из этих пунктов и измените рейтинг шкалы с 1x (по умолчанию) на 0,5x. Чем меньше число, тем быстрее будет выполняться анимация. После этого время отклика телефона сократится.

Если вам вообще не нужна анимация на телефоне, вы также можете установить значение "выключить".

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