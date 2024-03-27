Батареи смартфонов будут работать дольше при тех же размерах: что придумали разработчики
Инженеры Apple стремятся не только увеличить емкость батареи, но и повысить ее общую эффективность.
Недавно компания Apple получила патент в Ведомстве по товарным знакам и патентам США, согласно которому аккумулятор для iPhone будет усовершенствован. Он получит значительно большую емкость и более долгий срок службы, пишет Gizchina.
Патент под названием "Батарейные элементы с выступами под прямым углом" был представлен в сентябре 2021 года и официально опубликован 26 марта 2024 года. В своей патентной документации Apple подробно рассматривает различные методологии увеличения производительности аккумуляторов. Компания изучает сепараторы аккумуляторов, складчатые сепараторы и взаимосвязанные компоненты батарей, чтобы расширить границы емкости, выйдя за пределы существующих стандартов.
Инновационный подход позволит компании создавать аккумуляторы для iPhone со специальными разъемами, позволяющими размещать батареи под разными углами для эффективного решения пространственных ограничений. За счет использования набора разъемов с выступами, выступающими в разных направлениях и даже перпендикулярно основному направлению, конструкция не только оптимизирует использование пространства, но и повышает структурную целостность аккумулятора, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности.Важно
Обнародование патента знаменует собой важную веху на пути Apple к революции в технологии производства аккумуляторов. Это также создает основу для будущих моделей iPhone с более долговечными батареями. Новые смартфоны также сохранят компактный форм-фактор, удовлетворяя растущие потребности технически подкованных потребителей.
Ранее мы писали, что инновационная проточная батарея будет питать целые города. Двухкамерная проточная система сохранила 98,7% емкости после тысячи циклов зарядки. Она может долго хранить энергию и заряжать устройства в разных масштабах.
Также сообщали, что стало известно, какой ИИ получит iPhone 16. Оказалось, что не обойдется без помощи Google и Baidu, так как Apple не планирует создавать собственную модель генеративного ИИ для iOS 18.