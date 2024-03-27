Батареи смартфонов будут работать дольше при тех же размерах: что придумали разработчики

Инженеры Apple стремятся не только увеличить емкость батареи, но и повысить ее общую эффективность.

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Недавно компания Apple получила патент в Ведомстве по товарным знакам и патентам США, согласно которому аккумулятор для iPhone будет усовершенствован. Он получит значительно большую емкость и более долгий срок службы, пишет Gizchina.

Патент под названием "Батарейные элементы с выступами под прямым углом" был представлен в сентябре 2021 года и официально опубликован 26 марта 2024 года. В своей патентной документации Apple подробно рассматривает различные методологии увеличения производительности аккумуляторов. Компания изучает сепараторы аккумуляторов, складчатые сепараторы и взаимосвязанные компоненты батарей, чтобы расширить границы емкости, выйдя за пределы существующих стандартов.

Схематическое изображение нового аккумулятора для iPhone Фото: Apple

Инновационный подход позволит компании создавать аккумуляторы для iPhone со специальными разъемами, позволяющими размещать батареи под разными углами для эффективного решения пространственных ограничений. За счет использования набора разъемов с выступами, выступающими в разных направлениях и даже перпендикулярно основному направлению, конструкция не только оптимизирует использование пространства, но и повышает структурную целостность аккумулятора, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности.

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Обнародование патента знаменует собой важную веху на пути Apple к революции в технологии производства аккумуляторов. Это также создает основу для будущих моделей iPhone с более долговечными батареями. Новые смартфоны также сохранят компактный форм-фактор, удовлетворяя растущие потребности технически подкованных потребителей.

Ранее мы писали, что инновационная проточная батарея будет питать целые города. Двухкамерная проточная система сохранила 98,7% емкости после тысячи циклов зарядки. Она может долго хранить энергию и заряжать устройства в разных масштабах.

Также сообщали, что стало известно, какой ИИ получит iPhone 16. Оказалось, что не обойдется без помощи Google и Baidu, так как Apple не планирует создавать собственную модель генеративного ИИ для iOS 18.