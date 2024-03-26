Смартфоны становятся все дороже: стоят ли они своих денег на самом деле

Часто премиальные модели Galaxy и iPhone покупают люди, чьи потребности может легко удовлетворить более дешевый телефон. Однако у флагманов есть значительное преимущество, которым не все пользуются.

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Как и многие другие вещи, смартфоны становятся все дороже и дороже. Флагманские модели продаются по цене от 1000 долларов США, а ценники на складные модели могут легко достигать 2000 долларов. Но стоят ли устройства этих денег, учитывая, что люди используют их для просмотра контента в соцсетях и звонков? Таким вопросом задались аналитики сайта Рhone Аrena.

Даже устройства среднего класса имеют тенденцию дорожать, что усложняет покупку смартфона для многих. С ростом цен смартфоны предлагают пользователю больше возможностей: более мощные процессоры в сочетании с улучшенным программным обеспечением превращают даже доступные смартфоны в производительные машины. Из-за этого владение смартфоном – не столько выбор, сколько жизненная необходимость.

Эта динамика заставляет задуматься: какова справедливая цена смартфона? Некоторые флагманские модели уж слишком дорогие, но для чего их используют? Для таких вещей, как социальные сети, обмен сообщениями, электронная почта, банковские операции и просмотр различных типов контента. Ни для одного из этих видов деятельности не требуется устройство стоимостью 1000 и, тем более, 2000 долларов.

Однако то же самое устройство стоимостью 1000 долларов имеет и другие преимущества. Можно использовать самые дорогие Galaxy и iPhone для самых разных видов реальной работы, приносящей доход, например съемка профессиональных фото и видео, ведение канала на YouTube, запись подкастов, написание текстов и многое другое. Для некоторых людей использование уже имеющихся у них телефонов за 1000 долларов кажется довольно выгодным по сравнению с покупкой профессиональной камеры за 3000 долларов.

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"Поэтому цена смартфонов не является проблемой. Проблема в мышлении многих пользователей. Они чувствуют, что им нужен смартфон за 1000 долларов, но на самом деле все их потребности могут удовлетворить гораздо более дешевые устройства. Конечно, последний Galaxy или iPhone выглядит лучше, чем почти любой бюджетник, но если вы не можете извлечь выгоду из дорогого инструмента, это не проблема", — заключили аналитики.

Ранее мы сообщали, что стало известно, какой ИИ получит iPhone 16. Apple не планирует создавать собственную модель генеративного ИИ для iOS 18, а прибегнет к помощи Google и Baidu.

Также писали, что очередное обновление операционной системы iOS содержит ИИ-функции для iPhone. Предположительно, осенью этого года iOS получит новые ИИ-функции. Обновления коснутся смартфонов 5-ти и даже 8-летней давности.