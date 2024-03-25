Миниатюрная приставка с ИИ сделает смартфоны еще умнее: что она умеет делать (видео)

Если смартфон не позволяет сохранять разговоры, есть устройство, которое поможет это сделать. Диктофон Plaud Note умеет это и гораздо больше благодаря интеллектуальной обработке данных.

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Новое устройство под названием Plaud Note AI Voice Recorder улучшает возможности iPhone, ведь сохраняет разговоры, переводит их в текст и организует с помощью искусственного интеллекта. О нем рассказывает издание The Indian Express.

Создатели нового гаджета недавно завершили кампанию по сбору средств на платформе Kickstarter. Это тонкое устройство, похожее на карточку, крепится к задней панели iPhone с помощью магнитного крепления MagSafe и записывает звонки, встречи и голосовые напоминания. Затем специальное приложение превращает голос в текст, делает заметки встречи, списки дел и т.д. — с помощью искусственного интеллекта ChatGPT.

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Маленький диктофон может работать до 30 часов записи на одном заряде со временем работы в режиме ожидания до 60 дней. Когда заряд закончится, батарею можно будет зарядить с помощью кабеля, который поставляется с устройством. А 64 ГБ встроенной памяти позволят записать 240 часов аудио.

Диктофон Plaud Note не работает все время: чтобы начать запись, придется нажать кнопку. Он является простым и достаточно доступным, достаточно лишь коснуться задней панели телефона, чтобы включить. Умное шумоподавление диктофона позволяет ему четко фиксировать важные детали даже в шумной среде.

Но главным преимуществом является полная интеграция диктофона с технологией ChatGPT. После записи аудио, будь то встреча, лекция или даже телефонный звонок, программа-спутник транскрибирует каждое слово, независимо от того, идет ли речь о встрече, лекции или даже телефонном звонке. Затем ChatGPT вмешивается, чтобы упорядочить и обобщить содержимое в четырех различных форматах: заметки встречи, заметки класса, запись дневника и интеллектуальная карта.

В практических демонстрациях на YouTube устройство показало удивительные результаты: оно четко улавливало аудио, даже если его прятали в кармане. Стоит заметить, что с этой функцией надо быть осторожными, поскольку запись телефонных звонков является незаконной во многих регионах мира. Программный помощник легко транскрибировал аудио из нескольких динамиков из презентационного видео, разбивая содержимое на удобные заметки.

Более привычные цифровые помощники, как Siri и Alexa, имеют свои сильные стороны, но Plaud Note AI Voice Recorder может изменить правила игры в оптимизации ведения заметок и воспроизведения важных разговоров. Единственным существенным недостатком может казаться цена в 160 долларов США. Но в некоторых ситуациях устройство может стать спасением, если вы тратите много времени на звонки.

Недавно неофициально стало известно, что Apple не планирует создавать собственную модель генеративного ИИ для iOS 18. Вместо этого она заключит партнерство с Google и китайской компанией Baidu. Необходимость в последней возникла из-за того, что Google недоступен в Китае.