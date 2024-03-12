Новое обновление операционной системы iOS: какие iPhone получат функции ИИ

Предположительно, осенью этого года iOS получит новые ИИ-функции. Обновления коснутся смартфонов 5-ти и даже 8-летней давности.

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Apple готовит крупное ежегодное обновление операционной системы iOS, которое, как ожидается, станет "крупнейшим в истории компании". Выйдет оно осенью, передает The Sun.

Аналитик Марк Гурман из Bloomberg заявил, сославшись на руководителя отдела разработки программного обеспечения Apple Крейга Федериги, что операционная система (ОС) под кодовым названием Crystal будет существенно изменена. Также он писал, что Apple рассматривает iOS 18 как "одно из крупнейших обновлений, если не самое большое, в истории компании".

Какие функции искусственного интеллекта будут в iOS 18

Согласно слухам, ОС iOS 18 получит ряд новых функций, работающих на искусственном интеллекте (ИИ). Обновления коснутся и смарт-помощника Siri, которая будет использовать генеративный ИИ. Это та же технология, которая используется в ChatGPT и позволяет чат-боту отвечать на различные вопросы пользователей. Технология генеративного ИИ должна улучшить то, как Siri и приложение "Сообщения" коммуницируют с пользователями, отметил Гурман.

Издание The Information сообщило, что Apple исследовала возможности генеративного искусственного интеллекта для других приложений, включая Apple Music, Pages, Keynote и Xcode. Так, в Apple Music искусственный интеллект можно будет использовать для создания "автоматически генерируемых плейлистов".

По данным MacRumors, будут внедрены новые функции вроде адаптивных голосовых ярлыков, которые можно сортировать по категориям, а также менять размеры и стили шрифтов в разных приложениях вроде Календарь Apple, Finder, Почта, Сообщения, Заметки, Книги, Новости, Акции, Советы и Погода.

Другая, более секретная и адаптивная ИИ-функция, будет использовать отслеживание взгляд пользователя, но ожидается, что больше информации о ней будет раскрыто в ближайшие месяцы.

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Когда выйдет новая версия iOS 18

Ожидается, что iOS 18 будет анонсирована на конференции Apple WWDC, которая обычно проходит в первую или вторую неделю июня. Сроки от анонса до выпуска варьируются. После официального представления новая операционная система будет передана разработчикам для бета-тестирования. Публичная бета-версия, скорее всего, будет выпущена в июле 2024 года, а в сентябре она будет доступна широкой публике.

Какие смартфоны получат обновления

Apple обычно обновляет ОС для iPhone не старше 5-ти лет. Однако ходят слухи, что обновления смогут получить и смартфоны 8-летней давности. Если это действительно будет так, то новую ЛС получат следующие модели смартфонов:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2-ое поколение)

iPhone SE (3-е поколение)

Ранее мы писали о том, что смартфоны на ОС Android получат крупное, но опасное обновление от Google. Эксперты полагают, что пользователи будут переплачивать за услуги связи и рисковать, загружая непроверенное ПО, которое может оказаться вредоносным.