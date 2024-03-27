Больше никаких покупок: смартфоны россиян лишают важной функции

Российские карты "Мир" больше не будут доступны для использования через приложение на территории РФ.

Related video

Многие жители России больше не смогут пользоваться цифровым платежным сервисом Mir Pay, поскольку соответствующие приложение удалили из магазина Google Play. Подробности передает портал 4PDA.

СМИ 4PDA написало, что приложение Mir Pay удалили из магазина Google Play. Ранее россияне пользовались этой программой для оплаты товаров и услуг через NFC-модуль. Электронные карты были совместимы с терминалами с поддержкой карт "Мир". Также ими можно было расплатиться в некоторых онлайн-магазинах, поддерживающих соответствующую опцию.

Важно

Владельцы смартфонов на Android смогут пользоваться спутниковой связью: как это работает

Издание полагает, что Mir Pay попало под санкции, введенные против Национальной системы платежных карт, потому что кроме Mir Pay в магазине приложений Google не оказалось такого ПО, как "СБПэй" и "Привет!". СМИ уведомляет своих читателей, что они могут скачать приложение "Мир" на сайтах RuStore и App Gallery, на форуме медиа 4PDA.

Компания Samsung также сообщила на своем российском сайте, что с 3 апреля 2024 года сервис Samsung Pay также перестанет поддерживать российские карты "Мир". Одноименная платежная система страны-агрессора больше не будет поддерживаться смартфонами Samsung. Компания сообщила, что подсоединить карту "Мир" к Samsung Pay будет невозможно. Добавить новые карты "Мир" из банковских приложений тоже теперь невозможно. Электронная версия карты будет удалена, но россияне по-прежнему смогут расплачиваться физической картой. Однако карты Visa и Mastercard будут работать в Samsung Pay, как и раньше.

Ранее мы писали о том, что хакеры используют Android-приложения в магазине Google Play для атак. Эксперты в сфере кибербезопасности обнаружили 28 приложений, которые превращали смартфоны в прокси-сервера.