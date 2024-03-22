Владельцы смартфонов на Android смогут пользоваться спутниковой связью: как это работает

Вы сможете отправлять и получать сообщения без мобильной сети или сети Wi-Fi, просто подключившись к спутнику.

Related video

Версия операционной системы (ОС) Android 15 для разработчиков, Developer Preview 2, получила поддержку спутникового роуминга, при чем поддержку эту будут иметь, как собственные приложения Google для обмена сообщениями, так и сторонние, пишет PC Mag.

В тестовой версии ОС Android сама выводит на экран смартфона уведомление "Автоматическое подключение через спутник", сообщающее пользователю, что "Вы можете отправлять и получать сообщения без мобильной сети или сети Wi-Fi".

Связь между спутником и смартфоном — ограничена ли она обменом сообщениями, как в случае Apple Emergency SOS и в самых ранних версиях роуминга Starlink от T-Mobile, или включением широкополосной связи, как это запланировано AT&T и AST SpaceMobile, — является одним из самых больших изменений в сфере беспроводной связи. Компания Google не отстает от тренда и еще в прошлом месяце она заявила, что добавит поддержку спутникового роуминга AST в будущую версию Android.

Уведомление о возможности подключиться к спутнику Фото: скриншот

Другие функции ОС Android 15 включают существенные улучшения PDF-кода Android, позволяющие приложениям, использующим эту структуру, предлагать функции поиска, выделения текста и аннотаций; поддержка внешних экранов на системном уровне, которые некоторые складные Android-фоны используют для отображения уведомлений.

Важно

Новое обновление операционной системы iOS: какие iPhone получат функции ИИ

Developer Preview 2 также включает в себя настройки NFC, позволяющие NFC-совместимому программному обеспечению смартфона обеспечить более плавные транзакции в одно касание, защиту конфиденциальности, которая позволит приложениям сообщать пользователям, когда устройство записи экрана активно, и AutomaticZenRules для настройки функции "Не беспокоить".

Разработчики могут протестировать это обновление на новых телефонах Pixel — серий 6, 7 или 8, а также на Pixel Fold и Pixel Tablet. Google продолжает прогнозировать выпуск "стабильной платформы" в июне, а официальный релиз состоится "несколько месяцев спустя".

Ранее мы писали о том, что Xiaomi Mix Fold 4 получит спутниковую связь и аккумулятор на 5000 мАч. Также известно, что новый флагман от Xiaomi будет обладать большим объемом памяти — 1 ТБ.