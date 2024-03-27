Більше ніяких покупок: смартфони росіян позбавляють важливої функції

Російські картки "Мир" більше не будуть доступні для використання через додаток на території РФ.

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Багато жителів Росії більше не зможуть користуватися цифровим платіжним сервісом Mir Pay, оскільки відповідний додаток видалили з магазину Google Play. Подробиці передає портал 4PDA.

ЗМІ 4PDA написало, що додаток Mir Pay видалили з магазину Google Play. Раніше росіяни користувалися цією програмою для оплати товарів і послуг через NFC-модуль. Електронні картки були сумісні з терміналами з підтримкою карт "Мир". Також ними можна було розплатитися в деяких онлайн-магазинах, що підтримують відповідну опцію.

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Видання вважає, що Mir Pay потрапило під санкції, введені проти Національної системи платіжних карток, тому що, крім Mir Pay, у магазині застосунків Google не виявилося такого ПЗ, як "СБПэй" і "Привет!". ЗМІ повідомляє своїх читачів, що вони можуть завантажити додаток "Мир" на сайтах RuStore і App Gallery, на форумі медіа 4PDA.

Компанія Samsung також повідомила на своєму російському сайті, що з 3 квітня 2024 року сервіс Samsung Pay також перестане підтримувати російські картки "Мир". Однойменна платіжна система країни-агресора більше не буде підтримуватися смартфонами Samsung. Компанія повідомила, що під'єднати карту "Мир" до Samsung Pay буде неможливо. Додати нові картки "Мир" з банківських додатків теж тепер неможливо. Електронну версію картки буде видалено, але росіяни, як і раніше, зможуть розплачуватися фізичною карткою. Однак картки Visa і Mastercard працюватимуть у Samsung Pay, як і раніше.

Раніше ми писали про те, що хакери використовують Android-додатки в магазині Google Play для атак. Експерти у сфері кібербезпеки виявили 28 додатків, які перетворювали смартфони на проксі-сервери.