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Борьба (за) против коррупции по-украински

Вопрос увольнения Холодницкого решит комиссия прокуроров

Вопрос увольнения Холодницкого решит комиссия прокуроров
Назар Холодницкий / Фото: РБК-Украина

Заседание состоится 26 июля

06.07.18 1096
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26 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров рассмотрит дело о возможном увольнении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом говорится в повестке дня на сайте КДКП.

"Рассмотрение заключения о наличии дисциплинарного проступка прокурора Генеральной прокуратуры Украины по дисциплинарным жалобами Генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Сытника А.С. Докладчик - член квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Ковальчук А.Н.", - говорится в сообщении комиссии.

Также в комиссии отрицают распространенную ранее в СМИ информацию, будто в заключении комиссии прокуроров докладчик рекомендует наложить на Холодницкого выговор и не увольнять.

Напомним, негласные следственные действия в отношении главы САП Назара Холодницкого были начаты на основании статьи ст. 368 Уголовного кодекса Украины о взяточничестве. 

30 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просит рассмотреть снятие  Холодницкого с должности руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что глава САП якобы препятствовал расследованиям детективов Бюро и оказывал давления на прокуроров и судей для принятия неправомерных решений. 

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