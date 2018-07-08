Хорватского футболиста могут дисквалифицировать из-за "Славы Украине"

Домагоя Виду могут отстранить на два матча и оштрафовать на 5 тыс. швейцарских франков

ФИФА может наказать защитника сборной Хорватии, экс-игрока киевского "Динамо" Домагоя Виду за видеоролик, на котором он произнес "Слава Украине!". Об этом сообщает AFP.

Статья 3 дисциплинарного кода ФИФА запрещает "политические слоганы в любой форме", а статья 54 говорит, что "каждый, кто провоцирует публику во время матча, будет дисквалифицирован на две игры и оштрафован минимум на 5 тысяч швейцарских франков".

"ФИФА изучает различные отчеты по матчу, а также потенциальные доказательства по этому вопросу. Пока мы не оценим всю имеющуюся информацию, мы не можем давать дальнейших комментариев", - прокомментировали ситуацию в ФИФА.

Напомним, Хорватия сыграла 2:2 с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018, а после выиграла по пенальти 4:3. Вида забил один из голов в игре, а затем реализовал послематчевый пенальти.

Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение после матча, в котором и прозвучала фраза "Слава Украине, давай, давай!".