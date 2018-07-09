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Главная » Страна » Видео, фото Под Днепром в посадке нашли сотни миллионов измельченных гривен, - СМИ

Видео, фото Под Днепром в посадке нашли сотни миллионов измельченных гривен, - СМИ

<span class="label red">Видео, фото</span> Под Днепром в посадке нашли сотни миллионов измельченных гривен, - СМИ
Фото: dp.informator.ua

Банкноты принадлежат Национальному банку Украины

09.07.18 388
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В Днепропетровской области в лесополосе на Криворожском шоссе обнаружены мешки с миллионами уничтоженных гривен, сообщает Информатор.

Согласно надписям на картонных бирках, которые приклеены к пакетам, банкноты принадлежат Национальному банку Украины.

По предварительным оценкам, общая сумма порезанных аппаратом для измельчения бумаги денег - десятки, а то и сотни миллионов гривен.

Фото: dp.informator.ua

"На прикрепленных к мешкам бирках видны печати Национального банка Украины и указан номинал купюр в том или ином пакете - 20, 50, 100 и 200 гривен. Там же отмечено и их приблизительно количество. Вероятнее всего деньги были утилизированы и по каким-то причинам вывезены в посадку", - говорится в сообщении.

Фото: dp.informator.ua

Обстоятельства происшествия выясняют следователи полиции.



Отметим, ежегодно НБУ изымает около 800 миллионов штук банкнот в связи с их физическим износом.

Ранее Нацбанк начал выпускать новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты.

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