Экс-майору ВСУ дали 14 лет за сотрудничество с Россией

Суд решил заключить на 14 лет бывшего заместителя военного комиссара, который работал на спецслужбы России.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сотрудники военной контрразведки СБ Украины установили, что майор запаса Вооруженных Сил Украины с начала российской агрессии в 2014 году переехал на постоянное место жительства в Россию. Там он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки", - говорится в сообщении.
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"Он должен был организовать сбор и передачу российской военной разведке сведений о проведении мобилизации сил АТО в Донецкой области, перечень, структуры и дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в районе Мариуполя, состояние боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования "Запад", обладающих государственной тайной", - отмечают в СБУ.
Напомним, неизвестный прислал в СБУ и Нацполицию письмо с угрозой убить детей-заложников.