Задержаны блогеры, которые снимали провокации о ВСУ и дислокации базирования военных (фото)

По информации СБУ, задержанные распространяли фейки о ВСУ и снимали о военных провокационный контент, который мгновенно подхватывали российские пропагандисты.

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Служба безопасности Украины (СБУ) 10 мая сообщила, что в столице и Киевской области задержаны пять блогеров, которые вели информационно-подрывную деятельность в пользу Российской Федерации. Об этом говорится в информации на официальном телеграм-канале СБУ.

Как указано в релизе, эти блогеры распространяли фейки о военных ВСУ, в частности работниках ТЦК и СП, снимали о них провокационные стримы, готовили деструктивный контент, который мгновенно подхватывали российские пропагандисты. На основании дезинформации они делали постановочные сюжеты, в частности для международной аудитории.

Кроме того, подозреваемые распространяли информацию о дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны Украины. Собранные данные, включая координаты, были вполне пригодны для наведения ракетно-дроновых ударов.

Фото: СБУ

Кого задержала СБУ

Блогер из Киева ездил на собственной машине вблизи мест размещения украинских военнослужащих и делал соответствующие стримы в YouTube-канале. Таким образом он обнародовал места пребывания военных, да еще и комментировал их и их действия, используя недостоверную информацию.

Еще один фигурант работал водителем столичного такси, что не мешало ему администрировать целую сеть анонимных телеграм-каналов, которые работали под прикрытием рекламных сервисов и точек продажи продуктов. Через эти коммуникации он распространял кремлевские нарративы о мобилизации в Украине и обнародовал данные о местонахождении работников ТЦК и должностных лиц военкоматов.

Третий задержанный, который тоже живет в столице, на собственных страницах в различных соцсетях призвал оказывать силовое сопротивление работникам ТЦК и таким образом срывать мобилизацию.

Кроме того, были задержаны два блогера из Киевской области, которые информировали в специальных группах и чат-ботах популярных мессенджеров о местах дислокации бойцов Сил обороны. Часть интернет-ресурсов, которые использовали эти блогеры, администрировали с территории России.

Фото: СБУ

Что грозит блогерам

Следователи СБУ сообщили всем пятерым фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Всем фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы. Расследование их деятельности продолжается.

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Напомним, еще 24 апреля Фокус сообщал, что в Одессе ранее осужденный за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины горожанин наводил ракетные удары по СБУ и прокуратуре.

Кроме того, Фокус писал 17 апреля, что в 2023 году в Украине осудили более тысячи предателей и коллаборационистов.