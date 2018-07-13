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Ситуация на Донбассе

Есть немалые шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро", - Наев

Есть немалые шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро", - Наев
Сергей Наев/Фото из открытых источников

Командующий ООС считает, что президенту РФ широкомасштабная война не выгодна

13.07.18 371
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Существуют немалые шансы, что война на Донбассе может закончиться быстро, заявил  командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро", – заявил генерал-лейтенант в интервью изданию "Высокий замок".

Наев считает, что президенту РФ широкомасштабная война не выгодна, ведь его цель – оставить Украину в сфере своего влияния.

"Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке. Но сам Путин не осознает, какую катастрофическую ошибку допустил: собственными руками целую нацию сделал своими злейшими врагами, врагами русского государства. Украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить. Путин невольно сплотил и закалил украинскую нацию", – сказал Наев.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе на основании Минских соглашений исчерпали свой потенциал и сейчас только способствуют дальнейшему "замораживанию" конфликта.

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