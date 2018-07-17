В Турции арестовали россиянина, который убил украинского туриста

В Турции задержали и поместили под стражу российского туриста, который в отеле избил украинца, после чего тот впал в кому и умер, не приходя в сознание, сообщает ТСН.



Сразу после нападения 30-летний российский турист был задержан охраной отеля, его передали в руки жандармов. Однако в отделении он заплатил залог более тысячи долларов без права выезжать из Турции и несколько дней был на свободе. Затем его арестовали, и в настоящее время он находится в турецкой тюрьме в ожидании суда.



Ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, 7 июля в Турции гражданин РФ до полусмерти избил 57-летнего отдыхающего украинца. Конфликт между гражданином Украины и 30-летним туристом из РФ возник во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия. Украинец был госпитализирован в бессознательном состоянии в реанимацию.

14 июля мужчина скончался, не выходя из комы.