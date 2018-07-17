Ремонт дорог в Украине: Кабмин назвал лидеров и аутсайдеров

Черновицкая и Сумская области даже не начинали работы

В Кабмине определили регионы, которые быстрее всего проводят ремонт дорог, и области-аутсайдеры. Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, по словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, быстрее всего ремонтируют дороги Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области. "У них процент выполнения работ превышает в среднем 80%", - комментирует Кистион.

Серьезное отставание имеют Житомирская, Николаевская, Ровенская, Сумская и Черновицкая области. "Хуже всего ситуация в Черновицкой и Сумской области. Там до сих пор не начато никакие работы, отсутствуют даже проектные документации. При таком уровне финансирования, которое выше за последние годы, это недопустимо", - убежден чиновник.

В целом в течение первого полугодия выполнено боле 50% от плана ремонта дорог.

В Кабмине отмечают, что в регионах средства на ремонт дорог используются неэффективно.

"При объемах финансирования 5 млрд грн - средства Дорожного фонда для ремонта дорог местного значения - на казначейских счетах лежат незадействованными 3,2 млрд грн. Не используются и 2,9 млрд грн от таможенного эксперимента, которые могли бы работать на пользу экономики", - отметил Кистион.

По словам вице-премьер-министра, в этом году Кабмин выделил 45,7 млрд грн на ремонт дорог.

Напомним, в Укравтодоре отмечали, что на ремонт всех дорог Украины нужно два триллиона гривен.