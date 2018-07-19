ЕСПЧ обязал Украину рассказать о состоянии здоровья Топаза

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство Украины предоставить информацию о состоянии здоровья и лечения антимайдановца Гната Кромского, известного по прозвищу "Топаз", утверждает его адвокат Александр Шадрин.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы обратились в ЕСПЧ в связи с резким ухудшением состояния здоровья Кромского и непредоставлением ему медицинской помощи, несмотря на решение Октябрьского райсуда. ЕСПЧ удовлетворил ходатайство и обязал правительство Украины до 31 июля предоставить информацию о состоянии здоровья Кромского и меры по его лечению", - заявил адвокат Топаза.
Шадрин отказался назвать заболевания, которыми страдает его подзащитный.
"Я не могу назвать вам диагнозы, поскольку у меня нет соответствующего разрешения. Но могу сказать, что после 4-х лет под стражей у него проблемы с сердцем", – сказал Шадрин.
Напомним, апелляционный суд Харьковской области принял решение частично удовлетворить апелляцию, которую подала защита Игната Кромского.