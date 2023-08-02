Организовал схему, чтобы отсудить у государства 54 млн: экс-депутата Логвинского разыскивает НАБУ

Семеро фигурантов дела обратились в Европейский суд по правам человека, чтобы получить деньги из госбюджета за задолженность "Киевэнерго". Однако детективы выяснили, что деньги уже были получены от другого предприятия.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего депутата Георгия Логвинского, которого подозревают в организации завладения компанией "Золотой Мандарин Ойл" более 54 миллионами гривен. Об этом 2 августа сообщила в соцсетях пресс-служба НАБУ.

"По версии следствия, подозреваемый в течение 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности ООО "Золотой Мандарин Ойл" и ПАО "Киевэнерго"", — говорится в публикации.

Дело "Золотого мандарина": что уже известно

Согласно данным НАБУ, экс-нардепу сообщили о подозрении еще 10 июля. Кроме него в причастности к завладению государственными средствами подозревают еще шестерых фигурантов.

По версии следствия, в сентябре 2013 года представитель "Золотой Мандарин Ойл" по указанию Логвинского направил заявление в ЕСПЧ о взыскании с бюджета долга "Киевэнерго" в размере 54,179 миллиона гривен.

Однако, как выяснили детективы, на самом деле на момент обращения в суд имущество и счета общества были арестованы из-за задолженности перед АО "Родовид Банк", которая составляла 70 миллионов гривен. Более того, руководитель "Золотой Мандарин Ойл" был привлечен к ответственности за мошенничество. Также фигуранты дела скрыли то, что ООО накануне уступило права требования к "Киевэнерго" в пользу другого предприятия и уже получило 54,18 миллиона гривен.

"В дальнейшем, как считает следствие, бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда в споре между двумя частными компаниями, право требования по которому компанией ООО "Золотой Мандарин Ойл" было отчуждено", — подчеркнули в НАБУ.

Инфографика, опубликованная пресс-службой НАБУ Фото: НАБУ

В бюро рассказали, что на основании декларации фигурантам дела повторно перечислили 54,179 миллиона гривен, но уже из государственного бюджета.

"Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы. Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года", — добавила пресс-служба.

Напомним, 1 августа Печерский суд Киева избрал меру пресечения экс-нардепу от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу. Политика арестовали. По версии следствия, он распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропаганду.

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