НАБУ просит уволить Холодницкого

НАБУ просит Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров инициировать увольнение заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого вместо выговора за грубое нарушение прокурорской этики.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.



Отмечается, что 16 июля директор бюро Артем Сытник направил в комиссию возражения на подготовленный членом КДКП вывод касательно Холодницкого.

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Глава НАБУ считает неправильным ограничиваться выговором главе САП, а настаивает на его увольнении.



"Национальное бюро считает, что в данном случае КДКП может и должна инициировать перед Советом прокуроров Украины рассмотрение вопроса о внесении рекомендации об увольнении руководителя САП", - сказано в сообщении.



Также в НАБУ утверждают, что в работе Холодницкого обнаружены грубые нарушения, и КДКП имеет полномочия для инициирования вопроса увольнения провинившегося прокурора.

Напомним, негласные следственные действия в отношении главы САП Назара Холодницкого были начаты на основании статьи ст. 368 Уголовного кодекса Украины о взяточничестве.

30 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просит рассмотреть снятие Холодницкого с должности руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что глава САП якобы препятствовал расследованиям детективов Бюро и оказывал давления на прокуроров и судей для принятия неправомерных решений.

26 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров рассмотрит дело о возможном увольнении Холодницкого.