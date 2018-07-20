Депутаты обжаловали в Конституционном суде электронное декларирование доходов антикоррупционеров

Группа народных депутатов обратилась в Конституционный суд Украины с требованием пересмотреть закон об обязательном электронном декларировании доходов активистов, занимающихся антикоррупционной деятельностью. Об этом сообщает LB.ua.
Открытое конституционное представление составили активисты Реанимационного пакета реформ (РПР) и Коалиции в защиту гражданского общества в Украине, также его подписали 65 депутатов.
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Как сообщила руководительница проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко, избирательный подход к декларированию доходов– это нарушение принципа верховенства права, дискриминация по роду деятельности и вмешательство в личную жизнь активистов-антикоррупционеров.
Напомним, что поправки к закону об электронном декларировании для антикоррупционеров были приняты Веховной Радой 23 марта 2017 года, несмотря на критику со стороны западных партнёров. Весной 2018 года депутаты после нескольких попыток не смогли отменить эти поправки.