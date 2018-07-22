21 и 22 июля по всей Украине проводились рейдовые проверки

В субботу-воскресенье подведомственная Мининфраструктуры Укртрансбезопасности провела рейды с целью проверки – где, что и как нарушается на украинских дорогах.

Так, по результатам двухдневной проверки 1230 транспортных средств выявлено 326 нарушений.

Такие данные обнародовала пресс-служба ведомства по состоянию на 17.30 воскресенья.

"Проверено 1230 транспортных средств, выявлено 326 нарушений, из которых 71 случай – это нарушение режима труда и отдыха. 158 нарушений, или 13% от общего количества проверенных транспортных средств – отсутствие разрешительных документов, то есть "серые" перевозчики или нелегалы", - сообщили в ведомстве.

В Укртрансбезопасности отметили, что рейдовые проверки 21 и 22 июля проводились по поручению министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Напомним, ранее Омелян рассказал, когда в Украине исчезнут плацкартные вагоны.