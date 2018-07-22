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Фото У Омеляна рассказали, что творится на дорогах

<span class="label red">Фото</span> У Омеляна рассказали, что творится на дорогах
Фото: пресс-служба Укртрансбезопасности

21 и 22 июля по всей Украине проводились рейдовые проверки

22.07.18 239
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В субботу-воскресенье подведомственная Мининфраструктуры Укртрансбезопасности провела рейды с целью проверки – где, что и как нарушается на украинских дорогах. 

Так, по результатам двухдневной проверки 1230 транспортных средств выявлено 326 нарушений. 

Такие данные обнародовала пресс-служба ведомства по состоянию на 17.30 воскресенья. 

"Проверено 1230 транспортных средств, выявлено 326 нарушений, из которых 71 случай – это нарушение режима труда и отдыха. 158 нарушений, или 13% от общего количества проверенных транспортных средств – отсутствие разрешительных документов, то есть "серые" перевозчики или нелегалы", - сообщили в ведомстве.

В Укртрансбезопасности отметили, что рейдовые проверки 21 и 22 июля проводились по поручению министра инфраструктуры Владимира Омеляна. 

Напомним, ранее Омелян рассказал, когда в Украине исчезнут плацкартные вагоны.

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