Привокзальная площадь перед терминалами A и D в аэропорту Жуляны оказалась полностью затоплена после сильнейшего ливня в Киеве, свидетельствуют фотографии очевидцев.
"Welcome to Kyiv! #IEV Речной вокзал в Жулянах", - написал в Facebook опубликовавший фотографии с места подтопления Дмитрий Власов.
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По его словам, уровень воды достигал 20 см.
Из-за этого авиапассажиры вынуждены были снимать обувь и идти к терминалу босиком.
Фото: facebook.com/dmytro.vlasov.5
Отметим, сегодня, 25 июля, сильный ливень превратил украинскую столицу в подобие Венеции.