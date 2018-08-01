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Главная » Страна » Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо"

Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо"

Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо"
Артем Матюшин/Фото: Semen Kabakaev, Facebook

Артем Матюшин принимал участие в боевых действиях

01.08.18 738
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Экс-глава батальона "Торнадо" по снимкам опознал возможного убийцу "Сармата".

Об этом Николай Цукур написал в Facebook.

"Это Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении "Торнадо". Артем в батальоне прошел курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Был дисциплинирован, трезв и умело обращался с оружием. В 2015 году были задержаны семь бойцов "Торнадо", командир Руслан Онищенко", - сообщил экс-руководитель батальона.

Позже, по словам Цукура, "Артем Матюшин, Денис Зеленкин и Тарас Мовчан перешли в полк "Азов". И не просто перешли, а ночью загрузили спортинвентарь в машину и с личным оружием покинули базу "Торнадо". Утром я обратился с рапортом лично к Вадиму Трояну об исчезновении бойцов и оружия. Рапорт Троян не принял. Сказал: что оружие у него и он перевел их в подразделение "Азов".

"На сегодняшний день их судьба была неизвестна. Артем у себя на странице в ФБ о "Торнадо" не вспоминает, а постит "НацДружины", - добавил Цукур.

Как сообщалось, около 12.30 31 июля в Бердянске неизвестный убил выстрелом в спину участника АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко. Видеозапись с места событий выложил пользователь Facebook Андрей Маджаров. 

Очевидцы сообщили, что нападавший скрылся на красном автомобиле "Таврия". Позже полиция нашла этот автомобиль брошенным в нескольких кварталах от места преступления.

Напомним, Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск. Также он был в российском плену.

 

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