В РФ в "бессмертный полк" попал погибший в Украине убийца старушек, — соцсети (фото)

Сообщается, что в 2009 году Максим Мышкин был приговорен к 24 годам и 11 месяцам колонии строгого режима за двойное убийство, а также за покушение на третье убийство и грабеж.

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В России назвали в "бессмертный полк" попал Мышкин Максим Андреевич, который убивал пожилых женщин. Об этом сообщил Telegram-канал "Удмуртия против коррупции".

Сообщается, что глава Увинского района Владимир Головин опубликовал у себя в ВК видеоролик под названием "Ангельский бессмертный полк специальной военной операции", в котором демонстрируются имена и фото ликвидированных в Украине оккупантов. Одним из них показали снимок Мышкина Максима Андреевича 1983 года рождения. Он также воевал в Чечне и был награжден медалью "За отвагу" и знаками "Гвардия и "За службу".

Максим Мышкин Фото: Скриншот

Администраторы канала написали, что в 2009 году он был приговорен к 24 годам и 11 месяцам колонии строгого режима за двойное убийство, а также за покушение на третье убийство и грабеж. Тогда Мышкину было 26 лет. Тогда российские журналисты навали его "душителем старушек".

По материале говорится, что мужчина проникал в жилище к своим жертвам, душил их подушкой, а затем забирал деньги и ценные вещи. Также он уносил из домов продукты. В суде он не признал свою вину, а также отказался от показаний, которые дал во время предварительного заседания.

Отмечается, что в 2022 году Мышкин обратился в Верховный суд Удмуртской Республики и попросил об освобождении в связи с болезнью. Так, у него было диагностировано демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы, но суд решил оставить его за решеткой. Тогда Мышкину оставалось сидеть в тюрьме еще 12 лет.

Канал сообщил, что Мышкин погиб 22 февраля 2023 года. На момент смерти ему было 40 лет. Его могилу обнаружили на Хохряковском кладбище Ижевска.

Ранее сообщалось, что хакеры идентифицировали росгвардейцев, которые репрессировали жителей Купянска. По данным украинских киберактивистов, в России наградили сотрудников ОМОН, которые совершали преступление против украинцев во время оккупации Харьковской области.