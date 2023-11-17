Палачи: хакеры идентифицировали росгвардейцев, которые репрессировали жителей Купянска (фото)
По данным украинских киберактивистов, в России наградили сотрудников ОМОН, которые совершали преступление против украинцев во время оккупации Харьковской области.
Активисты "Кибер сопротивления" получили доступ к электронной почте заместителя командира ОМОН "Пересвет" Главного управления Росгвардии по Московской области, подполковника Сергея Калашникова. Об этом сообщил "Центр национального сопротивления" (ЦНС) 17 ноября.
В переписках Сергея Калашникова украинские хакеры нашли список оккупантов, совершавших преступления против жителей Харьковской области во время оккупации в прошлом году, а также данные о местах и условиях содержания пленных украинцев.
В ЦНС опубликовали список росгвардейцев, которых в РФ наградили за репрессии против мирных жителей в Купянске:
- Гусихин Сергей Михайлович;
- Ребенок Михаил Сергеевич;
- Чеусов Даниил Сергеевич;
- Филиппов Алексей Николаевич;
- Осипов Игорь Дмитриевич;
- Лисицын Анатолий Сергеевич;
- Трошкин Александр Евгеньевич;
- Табак Павел Александрович;
- Козлов Георгий Александрович;
- Ккуликов Константин Игоревич;
- Новиков Дмитрий Алексеевич;
- Егоров Александр Владимирович;
- Замураев Максим Алексеевич;
- Пахтусов Алексей Иванович;
- Селиванов Дмитрий Владимирович;
- Илларионов Иван Игоревич;
- Олисов Анатолий Владимирович;
- Кузнецов Станислав Сергеевич;
- Марков Алексей Александрович;
- Ляшко Роман Николаевич;
- Пуздров Николай Николаевич;
- Герасимчук Сергей Александрович;
- Янубаев Андрей Семенович;
- Шафоростов Алексей Сергеевич;
- Крайнев Андрей Андреевич;
- Мошевский Борис Владимирович;
- Терещенков Сергей Валерьевич;
- Меньшиков Сергей Владимирович;
- Щепоткин Алексей Владимирович;
- Бахвалов Виталий Александрович;
- Абросимов Владимир Николаевич;
- Пугин Максим Александрович;
- Черняев Андрей Алексеевич;
- Быстров Олег Александрович;
- Проворов Андрей Анатольевич;
- Новиков Дмитрий Алексеевич.
Хакеры также обнародовали отрывки из документов о награждении оккупантов. Так, один из росгвардейцев получил орден "За заслуги перед отечеством" ІІ степени за "силовое сопровождение сотрудников военной полиции в поисковых и проверочных мероприятиях на мясоперерабатывающем комбинате" в Купянске.
Сообщается, что подразделение Сергея Калашникова отвечало за доставку пленных граждан Украины в тюрьмы на территории РФ. Активисты выяснили локации, в которых удерживают украинцев, в частности в Ростове и Таганроге.
"Активисты уже разослали палачам последнее предупреждение", — отметили в ЦНС.
Напомним, 21 октября начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что ВС РФ нацелены повторно оккупировать Купянск. По словам Фитьо, сейчас у противника нет стратегических успехов на этом направлении.
Ранее, 20 октября, в СБУ сообщили о задержании коллаборанта в Харьковской области, который ранее занимал руководящую позицию во времена оккупации этого региона. Задержанным оказался бывший инженер, работавший в Купянском управлении магистральных газопроводов.