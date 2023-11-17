Палачи: хакеры идентифицировали росгвардейцев, которые репрессировали жителей Купянска (фото)

По данным украинских киберактивистов, в России наградили сотрудников ОМОН, которые совершали преступление против украинцев во время оккупации Харьковской области.

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Активисты "Кибер сопротивления" получили доступ к электронной почте заместителя командира ОМОН "Пересвет" Главного управления Росгвардии по Московской области, подполковника Сергея Калашникова. Об этом сообщил "Центр национального сопротивления" (ЦНС) 17 ноября.

В переписках Сергея Калашникова украинские хакеры нашли список оккупантов, совершавших преступления против жителей Харьковской области во время оккупации в прошлом году, а также данные о местах и условиях содержания пленных украинцев.

Паспорт российского подполковника Сергея Калашникова Фото: Центр национального сопротивления

Удостоверение российского подполковника Сергея Калашникова Фото: Центр национального сопротивления

В ЦНС опубликовали список росгвардейцев, которых в РФ наградили за репрессии против мирных жителей в Купянске:

Гусихин Сергей Михайлович;

Ребенок Михаил Сергеевич;

Чеусов Даниил Сергеевич;

Филиппов Алексей Николаевич;

Осипов Игорь Дмитриевич;

Лисицын Анатолий Сергеевич;

Трошкин Александр Евгеньевич;

Табак Павел Александрович;

Козлов Георгий Александрович;

Ккуликов Константин Игоревич;

Новиков Дмитрий Алексеевич;

Егоров Александр Владимирович;

Замураев Максим Алексеевич;

Пахтусов Алексей Иванович;

Селиванов Дмитрий Владимирович;

Илларионов Иван Игоревич;

Олисов Анатолий Владимирович;

Кузнецов Станислав Сергеевич;

Марков Алексей Александрович;

Ляшко Роман Николаевич;

Пуздров Николай Николаевич;

Герасимчук Сергей Александрович;

Янубаев Андрей Семенович;

Шафоростов Алексей Сергеевич;

Крайнев Андрей Андреевич;

Мошевский Борис Владимирович;

Терещенков Сергей Валерьевич;

Меньшиков Сергей Владимирович;

Щепоткин Алексей Владимирович;

Бахвалов Виталий Александрович;

Абросимов Владимир Николаевич;

Пугин Максим Александрович;

Черняев Андрей Алексеевич;

Быстров Олег Александрович;

Проворов Андрей Анатольевич;

Новиков Дмитрий Алексеевич.

Хакеры также обнародовали отрывки из документов о награждении оккупантов. Так, один из росгвардейцев получил орден "За заслуги перед отечеством" ІІ степени за "силовое сопровождение сотрудников военной полиции в поисковых и проверочных мероприятиях на мясоперерабатывающем комбинате" в Купянске.

Российского оккупанта наградили за репрессии Фото: Центр национального сопротивления

Сообщается, что подразделение Сергея Калашникова отвечало за доставку пленных граждан Украины в тюрьмы на территории РФ. Активисты выяснили локации, в которых удерживают украинцев, в частности в Ростове и Таганроге.

"Активисты уже разослали палачам последнее предупреждение", — отметили в ЦНС.

Напомним, 21 октября начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что ВС РФ нацелены повторно оккупировать Купянск. По словам Фитьо, сейчас у противника нет стратегических успехов на этом направлении.

Ранее, 20 октября, в СБУ сообщили о задержании коллаборанта в Харьковской области, который ранее занимал руководящую позицию во времена оккупации этого региона. Задержанным оказался бывший инженер, работавший в Купянском управлении магистральных газопроводов.