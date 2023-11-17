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Кати: хакери ідентифікували росгвардійців, які репресували жителів Куп'янська (фото)

Загін спеціального призначення ОМОН Пересвет, Росгвардія, окупанти, репресії, Куп'янськ, фото
Фото: sprotyv.mod.gov.ua | Загін спеціального призначення ОМОН "Пересвет"

За даними українських кіберактивістів, у Росії нагородили співробітників ОМОН, які скоювали злочин проти українців під час окупації Харківської області.

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Активісти "Кіберспротиву" отримали доступ до електронної пошти заступника командира ОМОН "Пересвет" Головного управління Росгвардії в Московській області, підполковника Сергія Калашникова. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) 17 листопада.

У листуваннях Сергія Калашникова українські хакери знайшли список окупантів, які скоювали злочини проти мешканців Харківської області під час окупації торік, а також дані про місця й умови утримання полонених українців.

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Паспорт російського підполковника Сергія Калашникова
Фото: Центр національного спротиву
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Посвідчення російського підполковника Сергія Калашникова
Фото: Центр національного спротиву

У ЦНС опублікували список росгвардійців, яких у РФ нагородили за репресії проти мирних жителів у Куп'янську:

  • Гусіхін Сергій Михайлович;
  • Ребьонок Михайло Сергійович;
  • Чеусов Данило Сергійович;
  • Філіппов Олексій Миколайович;
  • Осипов Ігор Дмитрович;
  • Лісіцин Анатолій Сергійович;
  • Трошкін Олександр Євгенович;
  • Табак Павло Олександрович;
  • Козлов Георгій Олександрович;
  • Куликов Костянтин Ігорович;
  • Новіков Дмитро Олексійович;
  • Єгоров Олександр Володимирович;
  • Замураєв Максим Олексійович;
  • Пахтусов Олексій Іванович;
  • Селіванов Дмитро Володимирович;
  • Ілларіонов Іван Ігорович;
  • Олісов Анатолій Володимирович;
  • Кузнєцов Станіслав Сергійович;
  • Марков Олексій Олександрович;
  • Ляшко Роман Миколайович;
  • Пуздров Микола Миколайович;
  • Герасимчук Сергій Олександрович;
  • Янубаєв Андрій Семенович;
  • Шафоростов Олексій Сергійович;
  • Крайнєв Андрій Андрійович;
  • Мошевський Борис Володимирович;
  • Терещенков Сергій Валерійович;
  • Меньшиков Сергій Володимирович;
  • Щепоткін Олексій Володимирович;
  • Бахвалов Віталій Олександрович;
  • Абросимов Володимир Миколайович;
  • Пугін Максим Олександрович;
  • Черняєв Андрій Олексійович;
  • Бистров Олег Олександрович;
  • Проворов Андрій Анатолійович;
  • Новіков Дмитро Олексійович.

Хакери також оприлюднили уривки з документів про нагородження окупантів. Наприклад, один із росгвардійців отримав орден "За заслуги перед вітчизною" ІІ ступеня за "силовий супровід співробітників військової поліції в пошукових і перевірочних заходах на м'ясопереробному комбінаті" в Куп'янську.

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Російського окупанта нагородили за репресії
Фото: Центр національного спротиву

Повідомляється, що підрозділ Сергія Калашникова відповідав за доставку полонених громадян України до в'язниць на території РФ. Активісти з'ясували локації, в яких утримують українців, зокрема в Ростові й Таганрозі.

"Активісти вже розіслали катам останнє попередження", — зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, 21 жовтня начальник служби зі зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що ЗС РФ націлені повторно окупувати Куп'янськ. За словами Фітьо, зараз у противника немає стратегічних успіхів на цьому напрямку.

Раніше, 20 жовтня, в СБУ повідомили про затримання колаборанта на Харківщині, який раніше обіймав керівну позицію за часів окупації цього регіону. Затриманим виявився колишній інженер, який працював у Куп'янському управлінні магістральних газопроводів.