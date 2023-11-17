Кати: хакери ідентифікували росгвардійців, які репресували жителів Куп'янська (фото)

За даними українських кіберактивістів, у Росії нагородили співробітників ОМОН, які скоювали злочин проти українців під час окупації Харківської області.

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Активісти "Кіберспротиву" отримали доступ до електронної пошти заступника командира ОМОН "Пересвет" Головного управління Росгвардії в Московській області, підполковника Сергія Калашникова. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) 17 листопада.

У листуваннях Сергія Калашникова українські хакери знайшли список окупантів, які скоювали злочини проти мешканців Харківської області під час окупації торік, а також дані про місця й умови утримання полонених українців.

Паспорт російського підполковника Сергія Калашникова Фото: Центр національного спротиву

Посвідчення російського підполковника Сергія Калашникова Фото: Центр національного спротиву

У ЦНС опублікували список росгвардійців, яких у РФ нагородили за репресії проти мирних жителів у Куп'янську:

Гусіхін Сергій Михайлович;

Ребьонок Михайло Сергійович;

Чеусов Данило Сергійович;

Філіппов Олексій Миколайович;

Осипов Ігор Дмитрович;

Лісіцин Анатолій Сергійович;

Трошкін Олександр Євгенович;

Табак Павло Олександрович;

Козлов Георгій Олександрович;

Куликов Костянтин Ігорович;

Новіков Дмитро Олексійович;

Єгоров Олександр Володимирович;

Замураєв Максим Олексійович;

Пахтусов Олексій Іванович;

Селіванов Дмитро Володимирович;

Ілларіонов Іван Ігорович;

Олісов Анатолій Володимирович;

Кузнєцов Станіслав Сергійович;

Марков Олексій Олександрович;

Ляшко Роман Миколайович;

Пуздров Микола Миколайович;

Герасимчук Сергій Олександрович;

Янубаєв Андрій Семенович;

Шафоростов Олексій Сергійович;

Крайнєв Андрій Андрійович;

Мошевський Борис Володимирович;

Терещенков Сергій Валерійович;

Меньшиков Сергій Володимирович;

Щепоткін Олексій Володимирович;

Бахвалов Віталій Олександрович;

Абросимов Володимир Миколайович;

Пугін Максим Олександрович;

Черняєв Андрій Олексійович;

Бистров Олег Олександрович;

Проворов Андрій Анатолійович;

Новіков Дмитро Олексійович.

Хакери також оприлюднили уривки з документів про нагородження окупантів. Наприклад, один із росгвардійців отримав орден "За заслуги перед вітчизною" ІІ ступеня за "силовий супровід співробітників військової поліції в пошукових і перевірочних заходах на м'ясопереробному комбінаті" в Куп'янську.

Російського окупанта нагородили за репресії Фото: Центр національного спротиву

Повідомляється, що підрозділ Сергія Калашникова відповідав за доставку полонених громадян України до в'язниць на території РФ. Активісти з'ясували локації, в яких утримують українців, зокрема в Ростові й Таганрозі.

"Активісти вже розіслали катам останнє попередження", — зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, 21 жовтня начальник служби зі зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що ЗС РФ націлені повторно окупувати Куп'янськ. За словами Фітьо, зараз у противника немає стратегічних успіхів на цьому напрямку.

Раніше, 20 жовтня, в СБУ повідомили про затримання колаборанта на Харківщині, який раніше обіймав керівну позицію за часів окупації цього регіону. Затриманим виявився колишній інженер, який працював у Куп'янському управлінні магістральних газопроводів.