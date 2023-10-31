Хочуть повторної окупації: ЗС РФ роблять активні спроби наступу на Куп'янськ, — ЗСУ

За словами підполковника Володимира Фітьо, наразі стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку у російської окупаційної армії немає.

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Противник націлений на знову захоплення Куп'янська в Харківській області. Цей напрямок являє собою одну з найбільш напружених зон на всьому передовому фронті. Про це повідомив начальник служби зі зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо на брифінгу в Медіацентр Україна.

"Безумовно, бачимо, що цей напрямок — один із найгарячіших на всій лінії фронту. Ворог має на меті повторно окупувати Куп'янськ, це важливий логістичний центр, через який під час минулої окупації здійснювалося постачання провізії, боєприпасів", — сказав Фітьо.

Він зазначив, що наразі російська окупаційна армія не має стратегічних успіхів на цьому напрямку.

"Наші військові мужньо тримають оборону і дають гідну відсіч російським окупантам", — додав Фітьо.

Також у Збройних силах України повідомили, що за останні 24 години на напрямку Куп'янська противник зазнав значних втрат, включно зі 112 військовими та знищенням 28 одиниць військової техніки, зокрема п'яти танків і чотирьох бронетранспортерів. Ворог двічі атакував у районі Синьківки, провів вісім авіаційних ударів і застосував 16 дронів-камікадзе. Загалом було здійснено 736 обстрілів, включно з чотирма із систем реактивної артилерії.

"Ситуація загалом на лінії фронту загострилася з початку місяця. На Куп'янському напрямку ми спостерігали за ворогом, бачили його підготовку, бачили, що ворог збирає свої сили і ресурси. Ми також готувалися, укріплювалися, підтягували резерви", — розповіли в Сухопутних військах.

Ситуація під Куп'янськом: що відомо

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 31 жовтня йдеться про те, що противник перешкоджає поповненню резервів ЗСУ на Сіверському та Слобожанському напрямках. Військова присутність зберігається в прикордонних районах, ведеться активна диверсійна діяльність. Ущільнюються мінні поля вздовж кордону в Білгородській області.

"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де наші захисники відбили дві атаки противника", — зазначається в повідомленні.

Карта Куп'янська Фото: deepstatemap.live

ЗС РФ змінили тактику штурмів під Куп'янськом. Російські окупанти тепер кидають на Лимано-Куп'янський напрямок не колони техніки, а малі штурмові групи.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили ворожу колону танків на Лиманському напрямку. Окупанти втратили 28 одиниць бронетехніки, зокрема й шість танків.