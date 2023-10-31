Хотят повторной оккупации: ВС РФ предпринимают активные попытки наступления на Купянск, — ВСУ

По словам подполковника Владимира Фитьо, в настоящее время стратегических успехов на Купянском направлении у российской оккупационной армии нет.

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Противник нацелен на вновь захват Купянска в Харьковской области. Это направление представляет собой одну из наиболее напряженных зон на всем передовом фронте. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо на брифинге в Медиацентр Украина.

"Безусловно, видим, что это направление — одно из самых горячих на всей линии фронта. Враг имеет целью повторно оккупировать Купянск, это важный логистический центр, через который во время прошлой оккупации осуществлялись поставки провизии, боеприпасов", — сказал Фитьо.

Он отметил, что в настоящее время у российской оккупационной армии нет стратегических успехов на этом направлении.

"Наши военные мужественно держат оборону и дают достойный отпор российским оккупантам", — добавил Фитьо.

Также в Вооруженных силах Украины сообщили, что за последние 24 часа на направлении Купянска противник понес значительные потери, включая 112 военных и уничтожение 28 единиц военной техники, в том числе пять танков и четыре бронетранспортера. Враг дважды атаковал в районе Синьковки, провел восемь авиационных ударов и применил 16 дронов-камикадзе. В общей сложности было совершено 736 обстрелов, включая четыре из систем реактивной артиллерии.

"Ситуация в целом на линии фронта обострилась с начала месяца. На Купянском направлении мы наблюдали за врагом, видели его подготовку, видели, что враг собирает свои силы и ресурсы. Мы также готовились, укреплялись, подтягивали резервы", — рассказали в Сухопутных войсках.

Ситуация под Купянском: что известно

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 31 октября говорится о том, что противник препятствует пополнению резервов ВСУ на Северском и Слобожанском направлениях. Военное присутствие сохраняется в приграничных районах, ведется активная диверсионная деятельность. Уплотняются минные поля вдоль границы в Белгородской области.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка, где наши защитники отразили две атаки противника", — отмечается в сообщении.

Карта Купянск Фото: deepstatemap.live

ВС РФ изменили тактику штурмов под Купянском. Российские оккупанты теперь бросают на Лимано-Купянское направление не колонны техники, а малые штурмовые группы.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили вражескую колонну танков на Лиманском направлении. Оккупанты потеряли 28 единиц бронетехники, в том числе и шесть танков.