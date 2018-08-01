Более 75 киевских мостов находятся в предаварийном состоянии, - Кличко

Об этом столичный градоначальник рассказал в эфире "Радио НВ".

"Мы сделали инспекцию - больше 75 мостов в городе Киеве в предаварийном состоянии, три в аварийном состоянии. И умножаем на цифры, если реконструкция одного моста - миллиард, 75 мостов - это колоссальные деньги. За последние три года мы увеличили бюджет города Киева в два раза, но тем не менее тех 50 миллиардов, которые у нас сегодня есть, не хватает, чтобы полностью залатать все", - отметил Кличко.

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На уточняющий вопрос, какие именно три моста находятся в аварийном состоянии, мэр Киева ответил: "Это центральные мосты, мы делаем все для того, чтобы движение на этих мостах продолжалось, чтобы ни в коем случае угрозы не было для тех людей, которые пользуются этими мостами, все превентивные меры".

Кличко уточнил, что уже составлен план реконструкции и капитального ремонта указанных сооружений.

Столичный градоначальник также напомнил о старте реконструкции Шулявского моста.



"Мы заходим сейчас уже на реконструкцию Шулявского моста, который с легкой моей руки был назван "уставшим". Действительно, есть такое понятие - "усталость металла", усталость бетонных конструкций, и мост в 1964-1965 году был построен, я не помню точно, реконструкции ни разу не было, мы сейчас выходим на реконструкцию этого моста. Ситуация непростая, реконструкция будет стоить больше миллиарда гривен, реконструкция данной развязки", - проинформировал Кличко.

Напомним, Кличко сравнил тепловую проблему Киева с мусорной проблемой Львова.