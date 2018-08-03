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В 2018 году в четырех санаториях Верховной Рады отдохнули только три депутата

В 2018 году в четырех санаториях Верховной Рады отдохнули только три депутата
Пансионат "Таврийские зори" / Фото: http://zori.ks.ua

В прошлом году их было четверо

03.08.18 145
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В 2018 году только трое действующих народных депутатов отдохнули в учреждениях, находящихся в сфере управления Верховной Рады. Об этом сообщает в Facebook Комитет избирателей Украины со ссылкой на ответ аппарата парламента на информационный запрос.

Всего в управлении Верховной Рады находятся четыре санатория: Пансионат матери и ребенка "Таврийские зори" и Гостинично-оздоровительный комплекс "Затока" в Скадовске Херсонской области, а также базы отдыха "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" в Киеве.

В 2018 году в этих заведениях отдыхали вместе с семьями только три действующих народных депутата: Николай Люшняк (БПП), Игорь Артюшенко (БПП) и Константин Матейченко (Народный Фронт). Также в них отдохнули два народных депутата предыдущих созывов Тамара Прошкуратова и Ольга Гинзбург.

В прошлом году в санаториях отдохнули четыре депутата действующего созыва.

"Существование специальных санаториев Верховной Рады нецелесообразно. Такие санатории были популярны в СССР, но сейчас в них нет никакого смысла. В этом году из 423 депутатов в этих заведениях отдохнули только 3 депутата. Такая же картина была в прошлом году, когда в санаториях Рады официально отдохнули 4 депутата. Учитывая низкую заинтересованность в отдыхе в этих заведениях, их было бы логично продать на открытом конкурсе", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, по состоянию на конец мая, 64% украинцев не планировали ехать на отдых. Количество тех, кто не имеет возможности уехать, составило 22%.

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