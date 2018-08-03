Полиция задержала подозреваемого в нападении на Гандзюк, - Аваков

Задержано злоумышленника, который облил кислотой активистку, сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Твиттере.
"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия. Вячеслав Аброськин, как руководитель расследования, даст информацию в ближайшие часы", - сообщил он.
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Служба безопасности Украины займется расследованием нападения на активистку и советницу херсонского мэра Екатерину Гандзюк.
"Посетил пострадавшую Екатерину Гандзюк. Состояние тяжелое. Но дух как всегда несгибаемый. Услышал ее версии причин нападения на нее. Учитывая это, принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ", - написал генпрокурор Юрий Луценко.