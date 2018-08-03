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Покушения на украинских активистов

Видео Сармата убили из-за противоречий в бизнесе, - следствие

<span class="label red">Видео</span> Сармата убили из-за противоречий в бизнесе, - следствие
Фото с сайта BBC.com

По предварительному сговору

03.08.18 957
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При избрании меры пресечения подозреваемым в убийстве экс-бойца АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко судья Сергей Морока озвучил основную версию досудебного следствия.

Как сообщает УП, согласно ходатайству прокуратуры относительно меры пресечения, следствие предполагает, что Олешко убили "в связи с имеющимися противоречиями предпринимательской деятельности".

"Проведено предварительное расследование, в ходе которого установлено ​​по мнению следствия, что обвиняемые на почве личных отношений в связи с имеющимися противоречиями предпринимательской деятельности на территории города Бердянск решили совершить умышленное убийство Олешко Виталия Игоревича с применением огнестрельного оружия, путем осуществления выстрелов из этого оружия", - озвучил судья ходатайство прокуратуры.

С указанной целью обвиняемые вступили между собой в преступный сговор, определили свои роли и совершили преступление, добавил он.

Отметим, Луценко не исключает, что нападения на проукраинских активистов координируются Россией.

Напомним, все подозреваемые в убийстве Сармата арестованы.

 

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