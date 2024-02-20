"За их жизнь борются врачи": под Одессой подорвали авто с членами УДА (фото)

В УДА сообщили, что расценивают подрыв как террористический акт, а приоритетной версией рассматривают деятельность российских ДРГ.

Related video

В понедельник, 19 февраля, в Одесской области был подорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились двое людей. Об этом говорится на официальной странице Украинской добровольческой армии в Facebook.

Сообщается, что происшествие произошло возле одного из военных объектов в пригороде Одессы. В результате взрыва были ранены супруги Альберт и Наталья Кручинины. За их жизнь борются врачи.

Важно

Стали заложниками огня: из-за удара ВС РФ по Харькову погибла вся семья прокурора (фото)

"Командование УДА расценивает указанное преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривает деятельность вражеских ДРГ. Подразделения собственной безопасности УДА уже получили срочные указания", — сказано в публикации.

В УДА призвали очевидцев подрыва и прочих лиц, которым известна любая информация о заказчиках и исполнителях преступления, выйти на связь с их командованием. За данные, которые помогут задержать или ликвидировать предполагаемых диверсантов, в добровольческом формировании предлагают вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Альберт и Наталья Кручинины получили ранения Фото: Скриншот

Подрыв авто под Одессой: что говорят в полиции

Пресс-служба национальной полиции Одесской области 19 февраля сообщила о взрыве в селе Гвардейское. По данным ведомства, в результате взрыва транспортного средства пострадали женщина с мужчиной. Они госпитализированы с многочисленными травмами.

Позже в ведомстве добавили, что следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 15 о.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Речь идет о покушении на умышленное убийство двух человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.

Под Одессой подорвали авто Украинской добровольческой армии

Напомним, 5 февраля, МИД Франции вызвало посла России Алексея Мешкова в связи с гибелью французских граждан в Херсонской области, а также кампаниями по дезинформации, направленными против Парижа.

Ранее, 4 декабря в полиции Киева сообщили, что на улице Замковецкой в Подольском районе украинской столицы произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Причиной взрыва стала детонация гранаты во дворе возле дома.