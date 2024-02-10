Стали заложниками огня: из-за удара ВС РФ по Харькову погибла вся семья прокурора (фото)

В областной прокуратуре рассказали, что Ольга Путятина находилась в декретном отпуске, когда ее дом загорелся в результате удара. Вместе с ней погибли ее муж и трое сыновей, младшему из которых было 10 месяцев.

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В результате атаки Вооруженных сил Российской Федерации по Харькову в ночь на 10 февраля погибла семья прокурора Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Путятиной Ольги Сергеевны. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"В результате циничной атаки государства-агрессора по Харькову погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Путятина Ольга Сергеевна, ее муж и трое их сыновей", — заявили в прокуратуре.

Сообщается, что старшему сыну было 7 лет, среднему Михаилу — почти 4, а самому младшему Павлу — всего 10 месяцев.

"Семья оказалась заложником огня внутри своего же дома", — отметили в пресс-службе.

Погибла семья прокурора Ольги Путятиной

В ведомстве сообщили, что Ольга работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года, а в момент российского удара находилась в декретном отпуске. Женщине было 35 лет.

"Весь коллектив органов прокуратуры выражает искренние соболезнования родным и близким. Разделяем боль и склоняем головы в глубокой скорби. Светлая память!", — говорится в публикации.

Удар по Харькову: что известно

Напомним, в ночь на 10 февраля ВС РФ атаковали Харьков и Харьковскую область дронами. Из-за удара оккупантов по нефтебазе в Немышлянском районе города разлилось горючее и загорелись 14 частных жилых домов по улице Котельной. По состоянию на 15:02 известно о семи погибших, среди которых трое детей.

Пожар в Харькове Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

"По данным следствия, после попадания трех БПЛА в нефтебазу произошла утечка топлива, в результате этого улица превратилась в ад. Топливо смешалось со снегом и загорелось, огонь перекинулся на дома. Дотла уничтожено полтора десятка жилых домов", — сообщили в полиции.

В результате обстрела без электроснабжения остались более 1000 потребителей, некоторые дома временно отключили от газоснабжения до завершения спасательных работ.

Последствия российского обстрела

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский удар забрал жизни нескольких семей. Глава государства выразил соболезнования родным и близким, а также поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и украинцев в защите от российского террора.