Оккупанты применили тяжелое вооружение

На протяжении прошлых суток, 3 августа, оккупанты 36 раз открывали огонь по позициям ООС, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения.



Как сообщили в пресс-службе ООС, боевики вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



"Огонь велся по защитникам, Крымского, Макарова, Новолуганского, Луганского, Южного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, враг 3 раза обстрелял наши позиции возле Крымского из 82-мм минометов.

Также обстрелу из минометов калибром 82 мм подверглись защитники Талаковки, а по позициям наших войск вблизи Павлополя противник вел огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм", - говорится в сообщении.



За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих. По данным разведки один оккупант погиб и один получил ранения.



В течение текущих суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного.

Напомним, в июле в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" был уничтожен 31 боевик. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".