Названы сроки исчезновения в Украине плацкартных вагонов

Министерство инфраструктуры Украины ставит целью в течение 5 лет отменить использование на "Укрзализныце" плацкартных вагонов.



Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает ТСН.



"Мы хотим, чтобы плацкарты в Украине исчезли. Мы считаем, что это можно сделать, особенно переходя на формат дневных поездов. Мы постараемся это сделать на протяжении 5 лет", - заявил Омелян.

При этом министр отметил, что, путешествуя по Украине, он пользуется плацкартными вагонами, несмотря на то, что это неудобно.



"Когда я путешествую по Украине, то я пользуюсь только плацкартом. Это сложно для меня в связи с моим ростом, так как я не помещаюсь в эти полки. И это проблема для людей, потому что они наталкиваются на мои ноги", - сказал министр.



Кстати, ранее Омелян говорил, что плацкартные вагоны исчезнут в Украине через 5–10 лет.