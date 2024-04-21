Рядом с крепостью 19 века нашли необычный вагон поезда 100-летней давности (фото)
Исследователи обнаружили деревянный вагон поезда, который использовался для перемещения вещей между домами. К сожалению, находка была хрупкой и распалась во время раскопок.
Археологи, ведущие раскопки крепости XIX века в Бельгии, сделали удивительное и загадочное открытие: почти 100-летний вагон поезда родом из Англии. Об этом пишет UPI.
Лондонская Северо-Восточная железная дорога сообщила, что исследователи, работавшие над раскопками Северной цитадели в Антверпене, нашли темно-красный железнодорожный вагон с логотипом LNER.
Компания идентифицировала находку как "съемный" вагон, предназначенный для перевозки имущества из старых домов в новые места жительства.
"Предполагается, что деревянному вагону для перевозки вещей около ста лет. Остается загадкой, как повозка оказалась в Антверпене, и, к сожалению, от реликвии мало что осталось, так как она распалась во время раскопок", — рассказал археолог-консультант Фемке Мартенс.
По словам исследователей LNER, этот вагон, по-видимому, является одной из первых моделей вагона для перевозки грузов. Они использовались недолго, примерно до 1930 года, пока компания не заменила их обновленными синими моделями.
По словам представителей компании, исследователи до сих пор не выяснили, как автомобиль оказался погребенным в 500 милях от британской штаб-квартиры LNER.
"Эта любопытная находка, безусловно, вызвала большой интерес, и мы рады, что команда из отдела городской археологии города Антверпена помогла пролить свет на это открытие. Нас восхищает история LNER, и мы хотели бы поблагодарить команду за их помощь в поиске дополнительной информации о гордом прошлом LNER"., — сказал представитель LNER Стюарт Томас.
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