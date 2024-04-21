Рядом с крепостью 19 века нашли необычный вагон поезда 100-летней давности (фото)

Исследователи обнаружили деревянный вагон поезда, который использовался для перемещения вещей между домами. К сожалению, находка была хрупкой и распалась во время раскопок.

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Археологи, ведущие раскопки крепости XIX века в Бельгии, сделали удивительное и загадочное открытие: почти 100-летний вагон поезда родом из Англии. Об этом пишет UPI.

Лондонская Северо-Восточная железная дорога сообщила, что исследователи, работавшие над раскопками Северной цитадели в Антверпене, нашли темно-красный железнодорожный вагон с логотипом LNER.

Компания идентифицировала находку как "съемный" вагон, предназначенный для перевозки имущества из старых домов в новые места жительства.

"Предполагается, что деревянному вагону для перевозки вещей около ста лет. Остается загадкой, как повозка оказалась в Антверпене, и, к сожалению, от реликвии мало что осталось, так как она распалась во время раскопок", — рассказал археолог-консультант Фемке Мартенс.

В Антверпене, нашли темно-красный железнодорожный вагон с логотипом LNER

По словам исследователей LNER, этот вагон, по-видимому, является одной из первых моделей вагона для перевозки грузов. Они использовались недолго, примерно до 1930 года, пока компания не заменила их обновленными синими моделями.

Остается загадкой, как повозка оказалась в Антверпене Фото: LNER

По словам представителей компании, исследователи до сих пор не выяснили, как автомобиль оказался погребенным в 500 милях от британской штаб-квартиры LNER.

"Эта любопытная находка, безусловно, вызвала большой интерес, и мы рады, что команда из отдела городской археологии города Антверпена помогла пролить свет на это открытие. Нас восхищает история LNER, и мы хотели бы поблагодарить команду за их помощь в поиске дополнительной информации о гордом прошлом LNER"., — сказал представитель LNER Стюарт Томас.

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Также стало известно, что старые круизные лайнеры используют в качестве отелей на воде. В крупных городах суда могут снизить нагрузку на местный рынок жилья, вызванную наплывом рабочих. Выполнив свое предназначение они уходят и не оставляют после себя никаких следов.