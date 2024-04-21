Поруч із фортецею 19 століття знайшли незвичайний вагон потяга 100-річної давності (фото)

Дослідники виявили дерев'яний вагон потяга, який використовувався для переміщення речей між будинками. На жаль, знахідка була крихкою та розпалася під час розкопок.

Related video

Археологи, які ведуть розкопки фортеці XIX століття в Бельгії, зробили дивовижне та загадкове відкриття: майже 100-річний вагон потяга родом із Англії. Про це пише UPI.

Лондонська Північно-Східна залізниця повідомила, що дослідники, які працювали над розкопками Північної цитаделі в Антверпені, знайшли темно-червоний залізничний вагон із логотипом LNER.

Компанія ідентифікувала знахідку як "знімний" вагон, призначений для перевезення майна зі старих будинків у нові місця проживання.

"Передбачається, що дерев'яному вагону для перевезення речей близько ста років. Залишається загадкою, як візок опинився в Антверпені, і, на жаль, від реліквії мало що залишилося, оскільки вона розпалася під час розкопок", — розповів археолог-консультант Фемке Мартенс.

В Антверпені знайшли темно-червоний залізничний вагон із логотипом LNER

За словами дослідників LNER, цей вагон, мабуть, є однією з перших моделей вагона для перевезення вантажів. Вони використовувалися недовго, приблизно до 1930 року, поки компанія не замінила їх оновленими синіми моделями.

Залишається загадкою, як візок опинився в Антверпені Фото: LNER

За словами представників компанії, дослідники досі не з'ясували, як автомобіль опинився похованим за 500 миль від британської штаб-квартири LNER.

"Ця цікава знахідка, безумовно, викликала великий інтерес, і ми раді, що команда з відділу міської археології міста Антверпена допомогла пролити світло на це відкриття. Нас захоплює історія LNER, і ми хотіли б подякувати команді за їхню допомогу в пошуку додаткової інформації про горде минуле LNER", — сказав представник LNER Стюарт Томас.

Раніше Фокус повідомляв, що на затонулому кораблі знайшли "унікальну" 500-річну скриню. Судно, яке називалося "Грифон", затонуло в 1495 році після того, як на борту виникла пожежа. Найзначнішою знахідкою стала "унікальна" збройова скриня, яку раніше не могли відкрити.

Також стало відомо, що старі круїзні лайнери використовують як готелі на воді. У великих містах судна можуть знизити навантаження на місцевий ринок житла, викликане напливом робітників. Виконавши своє призначення вони йдуть і не залишають після себе жодних слідів.