Новий дім: старі круїзні лайнери використовують як готелі на воді (фото)

У великих містах судна можуть знизити навантаження на місцевий ринок житла, викликане напливом робітників. Виконавши своє призначення, вони йдуть і не залишають після себе жодних слідів.

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Деякі старі та непотрібні круїзні лайнери потрапляють на заводи, де їх розбирають і продають на металолом. Однак тепер деякі можуть отримати другий шанс, адже їх використовують як готелі на воді. Про це пише Insider.

Канадська компанія Bridgemans Services Group купує і фрахтує колишні круїзні судна, щоб перетворити їх на "плавучі готелі", оснащені стандартними круїзними зручностями, як-от щоденне прибирання, шведський стіл і розслаблювальні лаунжі.

Ці кораблі більше не призначені для перевезення туристів з одного пункту призначення в інший. Замість цього компанії звертаються до Bridgeman, коли їм потрібно розмістити робітників для довгострокового проєкту, чи то будівництво офшорної вітряної електростанції в Європі, чи то зйомки великого фільму у віддаленому місці. Видання зазначає, що у великих містах судна можуть знизити навантаження на місцевий ринок житла, викликане напливом робітників. Коли в них більше нема потреби, судна йдуть і "не залишають після себе жодних слідів".

За останнє десятиліття Bridgemans залучила свої судна в 15 проєктах на всіх континентах, розповів Браян Гранж, президент компанії. За його словами, термін відряджень становить у середньому два роки.

Bridgemans Services Group купує і переробляє колишні круїзні судна Фото: Bridgemans Services Group

У минулому компанія також надавала житло для MSC Cruises на приватному острові Ocean Cay і більш ніж 1000 робітників на Філіппінах у межах проєкту з будівництва міжнародного аеропорту Маніли під час пандемії COVID-19.

Три кораблі компанії мають від 150 до 652 кают. Оператор плавучих засобів придбав своє найбільше судно, MV Isabelle X довжиною 561 фут (171 метр), у 2023 році. У минулому це 35-річне судно ходило Балтійським морем як один із круїзних кораблів естонської компанії Tallink Gruipp. Однак дні круїзів минули. Зараз судно перебуває в Хау-Саунд, на північ від Ванкувера (Канада), де на ньому розмістилися понад 600 робітників, які будують "нульовий" експортний СПГ-комплекс Woodfibre LNG.

Каюта в модернізованому круїзному лайнері Фото: Bridgemans Services Group

Перед відряджанням в Хау-Саунд судно Isabelle X пройшло шестимісячну модернізацію. Процес включав оновлення кают на кораблі і додавання таких зручностей, як ігрова кімната і тренажерний зал.

"Нам необхідно провести кордон між роботою і домом. Ми повинні створити на борту цих суден соціальне середовище, яке зробить їх привабливими для робочої сили по всьому світу", — сказав Гранж.

У вільний час працівники можуть пограти в більярд, відпочити в лаунджі на відкритому повітрі або скористатися корабельним WiFi, щоб поспілкуватися в соціальних мережах. У спортивній залі встановлено великі телевізійні екрани, а в ігровій залі — дартс, столи для пінг-понгу та аерохокей.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеса розповіла про найбільш скажені звички пасажирів. Сіерра Міст часто розповідає про свою роботу бортпровідницею в соціальних мережах. За її словами, навіть у тих рейсах, які проходять гладко, люди поводяться неналежним чином.

Також стало відомо, що жінка так любить залізничний вокзал, що вирішила назвати себе на його честь. Рехане Мерілебон Хаваджа майже 20 років пропрацювала на станції та вирішила відсвяткувати цю знаменну для неї дату в незвичайний спосіб.