Новый дом: старые круизные лайнеры используют в качестве отелей на воде (фото)

В крупных городах суда могут снизить нагрузку на местный рынок жилья, вызванную наплывом рабочих. Выполнив свое предназначение они уходят и не оставляют после себя никаких следов.

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Некоторые старые и ненужные круизные лайнеры попадают на заводы, где их разбирают и продают на металлолом. Однако теперь некоторые могут получить второй шанс, ведь их использую в качестве отелей на воде. Об этом пишет Insider.

Канадская компания Bridgemans Services Group покупает и фрахтует бывшие круизные суда, чтобы превратить их в "плавучие отели", оснащенные стандартными круизными удобствами, такими как ежедневная уборка, шведский стол и расслабляющие лаунжи.

Эти корабли больше не предназначены для перевозки туристов из одного пункта назначения в другой. Вместо этого компании обращаются к Bridgeman, когда им нужно разместить рабочих для долгосрочного проекта, будь то строительство оффшорной ветряной электростанции в Европе или съемки крупного фильма в отдаленном месте. Издание отмечает, что в крупных городах суда могут снизить нагрузку на местный рынок жилья, вызванную наплывом рабочих. Когда в них больше нет необходимости, суда уходят и "не оставляют после себя никаких следов".

За последнее десятилетие Bridgemans задействовала свои суда в 15 проектах на всех континентах, рассказал Брайан Гранж, президент компании. По его словам, срок командировок составляет в среднем два года.

Bridgemans Services Group покупает и переделывает бывшие круизные суда Фото: Bridgemans Services Group

В прошлом компания также предоставляла жилье для MSC Cruises на частном острове Ocean Cay и более чем 1000 рабочих на Филиппинах в рамках проекта по строительству международного аэропорта Манилы во время пандемии COVID-19.

Три корабля компании имеют от 150 до 652 кают. Оператор плавучих средств приобрел свое самое большое судно, MV Isabelle X длиной 561 фут (171 метр), в 2023 году. В прошлом это 35-летнее судно ходило по Балтийскому морю в качестве одного из круизных кораблей эстонской компании Tallink Gruipp. Однако дни круизов прошли. Сейчас судно находится в Хау-Саунд, к северу от Ванкувера (Канада), где на нем разместились более 600 рабочих, строящих "нулевой" экспортный СПГ-комплекс Woodfibre LNG.

Каюта в модернизированном круизном лайнере Фото: Bridgemans Services Group

Перед отправкой в Хау-Саунд судно Isabelle X прошло шестимесячную модернизацию. Процесс включал в себя обновление кают на корабле и добавление таких удобств, как игровая комната и тренажерный зал.

"Нам необходимо провести границу между работой и домом. Мы должны создать на борту этих судов социальную среду, которая сделает их привлекательными для рабочей силы по всему миру"., — сказал Гранж.

В свободное время работники могут поиграть в бильярд, отдохнуть в лаундже на открытом воздухе или воспользоваться корабельным WiFi, чтобы пообщаться в социальных сетях. В спортивном зале установлены большие телевизионные экраны, а в игровом зале — дартс, столы для пинг-понга и аэрохоккей.

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