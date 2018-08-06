В Одессе будут выпускать самолеты совместно с Чехией и США

Государственное предприятие Одесский авиационный завод, входящее в состав госконцерна Укроборонпром, компания из США Aviastar Invest Corp и чешская DISTAR CZ договорились о разработке и производстве самолетов в Украине.



Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.



"Украина является одной из немногих стран в мире, которая может создавать самолеты, и наша задача - объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современной западной авионикой. Это позволит эффективно интегрировать украинское авиастроение в общемировую систему", - говорится в сообщении.

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Предприятия также договорились о создании международного регионального сервисного центра для проведения текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов, а также введение ряда процедур и процессов в контексте организации обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.

Ранее сообщалось, что в Украине начинается серийное производство комплексов активной защиты "Заслон" и "Шершень". Комплексы будут поставлять в Турцию.