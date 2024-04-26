Романтическое признание в небе: девушка сказала "да" на борту самолета (видео)
Один из пассажиров романтично сделал предложение своей возлюбленной на борту самолета компании Air Peace.
Недавно в самолете нигерийской авиакомпании Air Peace произошло чрезвычайное происшествие, информация о котором попала в интернет. Видео о признании юноши своей возлюбленной на борту воздушного судна было размещено в TikTok.
Из видео очевидно, что молодой человек попросил разрешения воспользоваться звуковой системой самолета и на весь салон рассказал, какой прекрасной является его девушка.
"Пожалуйста, моя драгоценная, я хочу спросить, ты выйдешь за меня замуж?" — спросил мужчина.
Под аплодисменты пассажиров девушка ответила "да".
Он сиял от счастья и отправился навстречу любимой через весь салон, где они обнялись и поцеловались под громкие овации присутствующих.
Комментарии к видео были просто заполнены пожеланиями счастья этой паре и восторгом от романтического поступка мужчины.
Куда направлялся рейс компании Air Peace, неизвестно. Единственное можно отметить, что эта авиакомпания осуществляет полеты в Западную Африку и на Ближний Восток.Важно
Напомним, 23 апреля Фокус сообщал, что пилот под кайфом пытался отключить двигатели самолета на высоте 9,5 км.
Также Фокус писал 25 апреля, что девушка покинула аэропорт в Испании, борясь за свою жизнь после того, как выпила кофе с насекомыми — у женщины случился анафилактический шок.