Романтичне освідчення в небі: дівчина сказала "так" на борту літака (відео)

Один із пасажирів романтично освідчився своїй коханій на борту літака компанії Air Peace.

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Нещодавно в літаку нігерійської авіакомпанії Air Peace сталася надзвичайна подія, інформація про яку потрапила в інтернет. Відео про освідчення юнака своїй коханій на борту повітряного судна було розміщено в TikTok.

Із відео очевидно, що молодий чоловік попросив дозволу скористатися звуковою системою літака та на весь салон розповів, яка прекрасна його дівчина.

"Будь ласка, моя дорогоцінна, я хочу запитати, ти вийдеш за мене заміж?" — запитав чоловік.

Під оплески пасажирів дівчина відповіла "так" на пропозицію юнака.

Він сяяв від щастя й вирушив назустріч коханій через увесь салон, де вони обнялися та поцілувалися під гучні овації присутніх.

Коментарі до відео були просто заповнені побажаннями щастя цій парі та захопленням від романтичного вчинка чоловіка.

Куди прямував рейс компанії Air Peace, невідомо. Єдине можна зазначити, що ця авіакомпанія здійснює польоти до Західної Африки та на Близький Схід.

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Нагадаємо, 23 квітня Фокус повідомляв, що пілот під кайфом намагався відключити двигуни літака на висоті 9,5 км.

Також Фокус писав 25 квітня, що дівчина залишила аеропорт в Іспанії, борючись за своє життя після того, як випила каву з комахами — у жінки стався анафілактичний шок.