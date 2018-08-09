Ходатайство матери Сенцова о его освобождении передали в комиссию по вопросам помилования

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе передал ходатайство о помиловании от матери Олега к комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Об этом сообщает "Громадське".
"Я не могу сказать, что это ускорит процесс освобождения, потому что на предыдущее (обращение) они вообще никак не отреагировали", - сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан.
По ее словам, сначала ходатайство о помиловании Сенцова направили в приемную администрации президента России, но там так и не ответили, хотя обещали рассмотреть его.
Напомним, Сенцов написал сестре: "конец близок".