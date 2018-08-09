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Видео В Одессе из-за угроз не состоялась встреча с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич

<span class="label red">Видео</span> В Одессе из-за угроз не состоялась встреча с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич
Светлана Алексиевич / Фото: Vista News

Творческий вечер отменили в последний момент

09.08.18 81
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В среду 8 августа в одесском "Зеленом театре" в последний момент отменили встречу с белорусской писательницей Светланой Алексиевич из-за угроз, поступивших в ее адрес. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Facebook.

Для того чтобы визит Нобелевского лауреата стал возможен, был объявлен благотворительный сбор средств. Как сообщает Думская, в результате акции "Привези в Одессу нобелевского лауреата" удалось привлечь больше 100 тысяч гривен.

Встреча была намечена на 8 часов вечера, но за четыре часа до выступления Светлана Алексиевич внезапно была внесена в базу данных "Миротворец" за якобы"пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни" и "манипулирование общественно значимой информацией". В качестве подтверждения этих слов приводилась выдержка из ее выступления в Бруклине в 2016 году.

Событие получило огласку, уже через пару часов имя Алексиевич удалили из списка ресурса Миротворец. Но скриншот страницы с ее именем успели сделать некоторые одесские сайты.

Источник: culturemeter.od.ua

Писательница сделала заявление, в котором говорилось, что обвинения совершенно беспочвенны:

"Этого никак не может быть, поскольку моя мать – украинка, и родилась я в Украине, и всегда чувствовала в себе украинскую кровь", - заявила Алексиевич.

Также она упомянула, что в адрес ее самой и организаторов творческого вечера поступили угрозы, потому провести встречу возможным не представляется.

Организаторы извинились перед поклонниками писательницы и сообщили, что все собранные средства будут возвращены. И в полицию они обращаться не будут.  

Поклонники написали в соцсетях, что об отмене встречи многие узнали уже на месте, и пожалели, что вечер так и не состоялся.

Напомним, Светлана Алексиевич родилась в Украине 31 мая 1948 года. Известная белорусская писательница, журналист, сценарист документальных фильмов. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года. Наибольшую известность получили ее книги в жанре художественно-документальной прозы "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Время секонд-хенд". Была среди 130 деятелей культуры и науки, которые в России потребовали освобождения Олега Сенцова.

 

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