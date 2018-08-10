Закупленные Львовом старые берлинские трамваи не могут открывать двери

30 б/у трамваев, закупленные Львовом в Берлине, на украинских остановках не могут открыть двери.

Об этом пишет DW.

Согласно данным издания, остановки Львова не приспособлены для немецких трамваев. Как отмечается, двери открываются наружу и на некоторых остановках платформа расположена на уровне первой ступени трамвая. Для решения этой проблемы нужно или понижать платформы, или резать двери.

Кроме того, вагоны нужно переставлять на новые тележки, но во Львове их подготовили лишь 12.

"У них было достаточно времени, но из-за неправильно организованного процесса Львов подготовил мало тележек, и теперь должен заказывать модернизацию их на стороне. На сайте публичных закупок объявлено ​​предложение на капремонт 10 ходовых тележек трамвайных вагонов стоимостью более 5 млн гривен", - заявил глава общественной организации "За качественный транспорт" Святослав Товстыга.

Напомним, после резонансных аварий, которые произошли в Житомирской и Николаевской областях, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) проверила 5018 транспортных средств. Выявлено 1668 нарушений. Каждое третье транспортное средство имело нарушения.