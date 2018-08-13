В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус

В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса, перевозившего пассажиров.
Об этом сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.
"Около часа назад в нашем городе обстреляли троллейбус, курсирующий на маршруте №2. Случилось это на остановке "Крок". Стреляли в лобовое стекло", - говорится в сообщении.
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Как отметил мэр, водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. Никто из людей не пострадал.
Сейчас на месте работает полиция и ревизор по безопасности движения КП "Электроавтотранс", пытаются найти стрелявшего человека.
Напомним, мужчина под Запорожьем стрелял по машинам и ранил женщину и ребенка.