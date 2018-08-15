Сегодня в Украине ожидается жара до +36

В Украине в среду, 15 августа, сохранится жаркая погода с температурой до 36°, на западе и в Карпатах дожди.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

“15 августа переменная облачность. В западной части местами кратковременный дождь, гроза, днем в Карпатах местами сильный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с”, - говорится в сообщении.

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Температура ночью 15-20°, днем 29-34°, в западных областях 22-27°; в южных и восточных областях ночью 18-23°, днем 31-36°.

16-17 августа сохранится переменная облачность. В западных, местами в северных и центральных областях кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Температура в южных и восточных областях ночью 18-23°, днем 31-36°; на остальной территории ночью 15-20°, днем в западных и северных областях 24-29°, в центральных областях 29-34°.

Напомним, в 2018 году лето в Украине не закончится быстро и задержится еще на месяц.