Министру культуры Украины вынесено антикоррупционное предписание

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание министру культуры Украины Евгению Нищуку в отношении генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Ивана Ковальчука.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, НАПК на своем заседании приняло решение о внесении трех предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона.

В частности, внесены предписания министру культуры Украины Евгению Нищуку в отношении Генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войны Ивана Ковальчука, а также Житомирскому городскому голове Сергею Сухомлину и исполняющему обязанности главного врача Коммунального предприятия "Токмакская многопрофильная больница интенсивного лечения" Токмакского городского совета Виталию Пасевину в отношении их подчиненных

Сообщается, что предписание, внесенное Нищуку касается нарушения требований части четвертой статьи 28 ЗУ "О предотвращении коррупции".

"Министерством культуры Украины как органом, к полномочиям которого относится увольнение с должности Генерального директора музея Ивана Ковальчука, не приняты предусмотренные законодательством меры относительно урегулирования потенциального конфликта интересов в его служебной деятельности, обусловленного совместной работой со своей женой. Установлено, что жена Ивана Ковальчука занимает руководящие должности с 1995 года и до сегодня и находится в прямом подчинении у своего мужа - генерального директора музея", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что предписание, которое было внесено Житомирскому городскому голове касается начальника коммунального предприятия "Инспекция по благоустройству г. Житомира" Юрия Юзвинского, который не передал в управление в тридцатидневный срок с момента назначения его на должность принадлежащие ему корпоративные права ООО "Инструмент-Полесье", чем нарушил требования части первой статьи 36 ЗУ "О предотвращении коррупции".

Также предписание было внесено исполняющему обязанности главного врача Коммунального предприятия "Токмакская многопрофильная больница интенсивного лечения" Токмакского городского совета в отношении его подчиненного Владимира Тарасенко, заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения этого предприятия.

"По результатам проверки установлено: во время исполнения обязанностей главного врача Владимир Тарасенко представил информацию о состоянии здоровья пациента в ответ на запрос адвоката. Этим он нарушил законодательство, в частности, требования статьи 43 ЗУ "О предотвращении коррупции" о неразглашении информации", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве появился "памятник коррупции".