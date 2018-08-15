Министру культуры Украины вынесено антикоррупционное предписание

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание министру культуры Украины Евгению Нищуку в отношении генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Ивана Ковальчука.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отмечается, НАПК на своем заседании приняло решение о внесении трех предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона.
В частности, внесены предписания министру культуры Украины Евгению Нищуку в отношении Генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войны Ивана Ковальчука, а также Житомирскому городскому голове Сергею Сухомлину и исполняющему обязанности главного врача Коммунального предприятия "Токмакская многопрофильная больница интенсивного лечения" Токмакского городского совета Виталию Пасевину в отношении их подчиненных
Сообщается, что предписание, внесенное Нищуку касается нарушения требований части четвертой статьи 28 ЗУ "О предотвращении коррупции".
"Министерством культуры Украины как органом, к полномочиям которого относится увольнение с должности Генерального директора музея Ивана Ковальчука, не приняты предусмотренные законодательством меры относительно урегулирования потенциального конфликта интересов в его служебной деятельности, обусловленного совместной работой со своей женой. Установлено, что жена Ивана Ковальчука занимает руководящие должности с 1995 года и до сегодня и находится в прямом подчинении у своего мужа - генерального директора музея", - говорится в сообщении.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прозоріше не буває? Як обиратимуть суддів ВАС
Кроме того сообщается, что предписание, которое было внесено Житомирскому городскому голове касается начальника коммунального предприятия "Инспекция по благоустройству г. Житомира" Юрия Юзвинского, который не передал в управление в тридцатидневный срок с момента назначения его на должность принадлежащие ему корпоративные права ООО "Инструмент-Полесье", чем нарушил требования части первой статьи 36 ЗУ "О предотвращении коррупции".
Также предписание было внесено исполняющему обязанности главного врача Коммунального предприятия "Токмакская многопрофильная больница интенсивного лечения" Токмакского городского совета в отношении его подчиненного Владимира Тарасенко, заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения этого предприятия.
"По результатам проверки установлено: во время исполнения обязанностей главного врача Владимир Тарасенко представил информацию о состоянии здоровья пациента в ответ на запрос адвоката. Этим он нарушил законодательство, в частности, требования статьи 43 ЗУ "О предотвращении коррупции" о неразглашении информации", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве появился "памятник коррупции".